Ta'iri Paumotu est de retour sur TNTV !

Musique kaïna, ambiance bringue, rythmes effrénés,... découvrez les meilleurs moments de la 2e édition du Ta'iri Paumotu !



Après une première édition réussie en 2016, Ta’iri Pa’umotu revient cette année coproduite par le Conservatoire Artistique de Polynésie française- Te Fare Upa Rau et la Maison de la Culture - Te Fare Tauhiti Nui, avec le soutien du ministère de la Culture.



Le concours est ouvert au groupe constitué de 4 ou 5 musiciens : 2 guitares, 1 ukulele ou kamaka, 1 guitare basse ou une basse tura ou cajun ou contrebasse. Ils doivent interpréter des créations ou des reprises pendant une durée de 5 à 8 minutes.



Le jury 2017 est présidé par Antoine Arakino. Le premier prix empoche la somme

de 200 000 Fcfp, le second 150 000 Fcfp et le troisième 100 000 Fcfp.



Qui va succéder aux Tamariki Taenga, vainqueurs de la 1e édition ? Ukulele, basse tura,... la musique kaïna va de nouveau résonner cette année avec la Ta'iri Paumotu 2ème édition.