Ta’iri Paumotu : deuxième édition du concours musical

A travers ce concours, la particularité de la frappe paumotu, sur ukulele, a été mise à l’honneur. L’année dernière, l’événement avait rassemblé 18 groupes et plus de 600 personnes et, cette année encore, le succès a été rendez-vous. Le Président et le ministre de la Culture ont tenu à saluer l’ensemble des musiciens présents pour ce rassemblement festif.