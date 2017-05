Ta’iri Pa’umotu: et les vainqueurs sont... les Tamariki Taenga

Rédaction Web avec communiqué

Organisé par le ministère de la Culture, le Conservatoire artistique et la Maison de la Culture, cet événement a rassemblé des groupes composés de quatre à cinq musiciens. Ils devaient montrer leur virtuosité pendant de courtes prestations (5 à 8 minutes) avec guitares et ukulele. Différents styles musicaux ont été joués : kaina, valse, pata’uta’u, marche, samba, foxtrot, rumba, ou encore rock et reggaeton. A l'issue de cette soirée, le jury s'est prononcé.Le 1er prix a été remporté une nouvelle fois par les Tamariki Taenga qui remportent un chèque de 200 000 Fcfp et un ukulele offert par Magic City. Le 2ème prix a été gagné par les Tamarii Ravahere qui remportent un chèque de 150 000 Fcfp et un ukulele offert par Magic City. Le 3ème prix a été attribué au groupe Na tama a Maruia qui remporte un chèque de 100 000 Fcfp. Le prix spécial à la discrétion du jury a été attribué au musicien du groupe Tamariki Taenga, Kévin Noho qui remporte la somme de 50 000 Fcfp.