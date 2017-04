Ta'ata Tumu à la découverte de Fatu Hiva

Magazine présenté par André et Ingrid Vohi.



Ce samedi, "Ta'ata Tumu" quitte les Gambier pour les Marquises, faire escale sur l'île de Fatu Hiva.

Sur place, nous allons rejoindre Rai qui sera notre guide tout le long de la visite. Fier de ses racines, Rai connaît bien son île. Il nous propose de découvrir les plus beaux sites culturels de ce paradis.



C'est parti pour une journée de découvertes et de surprises. Fatu Hiva recèle bien des trésors méconnus du grand public.