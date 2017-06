TUHUNA VAKA – Va’a l’école : Entre culture et innovations pédagogiques

Documentaire de 26 minutes co-réalisé par Axel T. Lichlé et Rataro T. Ohotoua

En français et en marquisien sous-titré en français

Coproduit par TNTV et la Ligue marquisienne de va’a avec les images d’archives de Pacific Promotion



Ancré dans l’histoire et les légendes polynésiennes, le va’a ou vaka en marquisien est le lien entre l’homme et la mer. Maniable et rapide, il a permis aux Océaniens de s’approprier les îles du Pacifique.

Selon Tara Hiquiliy, Chargé des collections au Musée de Tahiti et ses îles, « Le va’a c’est l’outils du Polynésien qui lui a permis de conquérir le peuplement, la colonisation des îles de Polynésie ».



A son bord, nos ancêtres ont traversé les mers, reliant les îles, mais également le temps. Car la tradition du va’a s’est perpétuée, de générations en générations. Aujourd’hui, encore, elle occupe une place majeure dans notre quotidien, que ce soit pour subvenir aux besoins de la famille, lors des grandes manifestations culturelles et/ou sportives, par simple loisir, ou dans le cadre d’un projet éducatif.



Chaque semaine, les élèves du collège de Ua Pou suivent des cours de va’a dispensés par les moniteurs de l’école va’a de l’île. Ils apprennent les fondements du va’a mais également la maîtrise de la langue, les chants et les danses traditionnels. Ce projet pilote a été mené aux Marquises avec le soutien du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports.