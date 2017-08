TNTV sur Free: Tahiti à portée de regard

Rédaction Web avec Solène Boissaye

Cela fait sept ans que les Tehei, une famille polynésienne qui vit en banlieue parisienne, s’informent de ce qu'il se passe sur le fenua via Internet. Mais depuis quelques jours ils n'ont qu’à allumer leur télévision, pour se sentir un peu plus proche de chez eux."Franchement, cela fait plaisir de voir l'actualité de la Polynésie en direct, à travers TNTV. Cela nous permet de nous ressourcer et de montrer aux enfants, d'où ils viennent, et notre culture".Pour rendre cette opération possible Pascal Lechevallier, président de What’s Hot, a travaillé aux côtés de TNTV pendant un an et demi pour que la chaîne prenne vie auprès des différents fournisseurs d’accès à internet, qui n’ont pas été difficile à convaincre."L'intérêt pour les FAI (NDLR: fournisseurs d'accès Internet) est double. Il permet d'enrichir leurs offres pour les abonnés, et puis, il est également de pouvoir travailler sur toutes les composantes qui sont différentes des séries télé, du cinéma et des émissions de variété."C’est exactement ce que recherche l’opérateur Free, qui diffuse la chaîne depuis le 3 août. Une façon pour eux aussi d’acquérir de nouveaux clients."Nous jouons la carte du multiculturel depuis plusieurs années. Cela a toujours été quelque chose de très important pour nous, de donner l'accès au plus grand nombre de chaines. TNTV faisant partie des territoires d'outremer, pour nous la question ne se posait même pas.", explique Sébastien Pero, directeur de l’audiovisuel chez Free.TNTV devrait arriver sur Orange et sur Bouygues d’ici la fin de l’année. De quoi ramener toujours un peu plus de fenua dans les foyers de l’hexagone.