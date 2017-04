TNTV met à l'honneur le dessin animé "Moana"

Grande nouvelle, la version en tahitien de «Vaiana, la légende du bout du monde », qui reprend son nom original « Moana », sera projetée en avant-première public sur les grands écrans de to’ata le samedi 29 avril.



Disney a décidé d’offrir ce cadeau aux polynésiens, avec le soutien du Pays.

TNTV s'associe à ce formidable événement en dédiant le mois d'avril à la pétillante et courageuse Moana.



Ainsi la chaîne du fenua a décidé de consacrer la plupart de ses émissions locales au film en faisant ainsi la part belle à la promotion des langues polynésiennes.



TAAMOTU

Chaque samedi, le 8, le 15 et le 22 avril, TAAMOTU vous proposera de replonger dans l'ambiance du film :

Et en rurutu , le samedi 8 avril à 14h00 avec Albertine et son invitée Voltina Dauphin

En pa’umotu, le samedi 15 avril à 11h15 avec Jean Kape et ses invités Mahia Teavai Maragai Lucas et Hinano Murphy

En marquisien, le samedi 22 avril à 11h avec Toa Raphaël Taiaapu.



MANIHINI

Les jeudis 20 et 27 avril à 17h35, Tiare-Nui Pahuiri et ses invités vous présenteront en 2x 13 minutes les coulisses du dessin animé.



A TAU’APARAU ANA’E : Le débat

Le mercredi 26 avril, à 3 jours de la projection de la version tahitienne sur To'ata, TNTV fera le point sur cette formidable aventure.".

Vous découvrirez des images exclusives de la version tahitienne, les témoignages des personnes ayant vécu cette aventure de l’intérieur et qui en garderont un souvenir ému. En effet, Moana est la première version en langue native d’un film du géant américain Disney.

Ce dessin animé entièrement doublé en langue tahitienne sera un formidable outil de préservation et de promotion du reo ma’ohi.

Comment est née l’idée d’un tel projet ? Comment le doublage s’est-il déroulé ? Quelles en seront les retombées pour la Polynésie ? Y-aura-t-il des suites ?

Les réponses le 26 avril dans le débat en reo ma’ohi entièrement sous-titré en français.



Deux clips seront également diffusés en avril. Le premier "A FANO A VAU" interprété par Sabrina Laughlin est la chanson officielle du film, traduite en tahitien. La seconde s'intitule "TATOU".