TNTV bientôt diffusée en métropole

Rédaction Web avec Eric Dupuy

Ce mardi, accompagnée du président Fritch elle a été reçue par l’opérateur Free qui voit en la chaine une opportunité de proposer à ses clients de voyager en Polynésie par le biais des reportages de TNTV.C’est un partenariat qui se veut gagnant-gagnant. D’un côté TNTV, qui jusqu’à présent ne pouvait être vu qu’au travers de son site internet, va être accessible depuis la box free dans toute la France !« Il faut se rappeler que Free, c’est six millions et demi d’abonnés et c’est donc autant de personnes qui connaîtront et verront la Polynésie au travers des émissions de Tahiti Nui Télévision. » explique Edouard Fritch.Et l’autre bonne nouvelle, c’est que ce qui se veut comme une promotion de la destination Tahiti, ne coute rien au Pays. « Faire connaître la Polynésie, coute excessivement cher. Nous mettons beaucoup d’argent pour la promotion de notre pays. Et là, nous avons un moyen, pratiquement ‘Free’, ‘free of charge’. » s'amuse Edouard Fritch.En fait tout va passer par Internet, les coûts de transmission, sont donc réduits. Et ce seront des programmes choisis par Tahiti qui seront envoyés à Paris.« Cela nous permettra non seulement de montrer du soleil, des plages, mais aussi de faire connaitre la culture polynésienne, ce qu’est la Polynésie française, et aussi les soucis que nous avons. On pourra développer des thématiques. » explique le président du Pays.La signature du partenariat pourrait avoir lieu le 29 juin à Paris… TNTV est aussi en contact avec les autres opérateurs SFR, Bouygues et Orange pour pouvoir toucher vraiment l’ensemble des foyers hexagonaux…