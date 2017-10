TNTV arrive sur Orange en métropole

C’est dans les locaux de la société Orange que s’est tenue aujourd’hui l’officialisation du partenariat entre le géant français des bouquets TV et la chaîne polynésienne TNTV. Autour d’une table, étaient réunis Mickael Charlet (directeur administratif et financier de TNTV), Heremoana Maamaatuaiahutapu (ministre de la Culture) et les membres de la direction de Orange, représentée par Guillaume Lacroix (directeur général, en charge des partenariats et des services).Le positionnement sur Orange, alimenté par une grille exclusivement locale est une formidable opportunité pour la chaine, mais surtout pour la Polynésie, puisqu’il remplit un double objectif :Il permet de faire la promotion de la destination à travers la diffusion de programmes à vocation touristique, et plus généralement toute émission qui rythme la vie polynésienne, avec la culture, la danse, le va’a, les images de nos îles…Rappelons que plus de 12 millions de foyers pourront désormais nous suivre quotidiennement, en plus des 6 autres millions suite au lancement sur la box de Free en août dernier.Le positionnement sur Orange permet aussi de donner la chance à tous les Polynésiens installés partout en France et en outremer de les rattacher à leur Fenua, à leurs racines. Sans oublier tous ceux qui étaient seulement de passage en Polynésie et qui l’ont gardé à jamais dans leur cœurLa direction de Orange se dit pleinement ravie de pouvoir diffuser du contenu polynésien, à la fois enjôleur et attrayant pour leurs téléspectateurs.​Par ailleurs, il est prévu de diffuser en direct les trois étapes de la course Hawaiki Nui Va'a sur les box. Avec une transmission aux alentours de 20 heures en métropole, un horaire à fort potentiel d’audience, la visibilité d’un tel évènement est pleinement assurée.Et l’aventure continue, puisqu’un rendez-vous est prévu la semaine prochaine au siège de Bouygues Telecom. Mais surtout, les possibilités d’étendre ce schéma dans d’autres pays stratégiques peuvent être envisagées. La Californie, le Canada, la Chine, et bien sûr nos voisins de l’Océanie sont des cibles qu’il convient d’approcher. Ainsi, les perspectives de développement touristiques sont grandissantes et la Polynésie n’a pas finie de faire parler d’elle.