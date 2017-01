TNTV adapte sa grille du week-end pour encore plus de proximité!

Le dimanche soir, place au sport et au développement durable avec le JT Vert et Stay Focus.

A partir du mois de mars, le seul magazine de l'environnement 100% Fenua fait son grand retour sur TNTV avec un nouvel horaire : 17h30. Toujours prêts à mobiliser la population sur la cause environnementale, Jerry Biret et Solène Meniaud parleront de développement durable, de respect de la nature, de tri des déchets et de protection des espèces animales telles que les baleines.

Votre coach préféré Christian Wang Sang vous invite à adopter de bonnes habitudes alimentaires et de pratiquer du sport régulièrement. Chaque semaine, il vous présente des mouvements de sport que vous pouvez exécuter en salle ou en extérieur, ainsi que des recettes healthy et savoureuses. Il vous démontre que faire du sport c'est une question de motivation via la rubrique people.