TNTV Reportages : moustique, le tueur sanguinaire

Reportage : Mike Leyral



On s’en méfie peu, mais le moustique est bien l’animal le plus dangereux du Fenua, loin devant le requin, le poisson-pierre ou le cent-pieds. Les virus circulent à travers lui. Dengue, zika, chikungunya : ces maladies tuent parfois, et coûtent très cher à la société.



Comment vaincre l’ennemi ? Mike Leyral vous propose les solutions des scientifiques, de l’Institut Louis Malardé jusqu’au laboratoire naturel de Tetiaroa. Mais aussi des témoignages poignants de patients atteints par ces virus, qui ont failli mourir, ou perdre leur enfant.