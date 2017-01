TNTV Reportages : Robinsons à Anaa (2ème partie)

Cette semaine, la troisième Patitifa du collège du Taaone va découvrir l’histoire tourmentée d’Anaa, ses meurtres et sa mini -guerre de religions. Elle va également pêcher dans la boue, apprendre à tresser des chapeaux et à ouvrir des noix de coco, et vivre à la manière Paumotu, loin, bien loin du confort de Papeete.

Magazine de la RédactionReportage : Mike Leyral