TNTV Reportages - La journée ordinaire des enfants extraordinaires

Reportage : Eric Dupuy



Natihere Dezerville, 7 ans, Viriamu Matai, 14 ans et Ramea Cier Foc, 15 ans, sont tous les trois des enfants du Fenua.



En raison de leur handicap, ces enfants extraordinaires ont intégré la fondation Ellen Poidatz, le plus ancien centre français de rééducation de jeunes enfants. Là-bas, ils poursuivent leur scolarité tout en étant soignés. Alors qu’ils fournissent quotidiennement des efforts presque surhumains, tous les trois sont arrivés au centre avec une mission spéciale : revenir à Tahiti avec le pouvoir de marcher.



Pour y parvenir, il n’y a pas meilleur lieu que Poidatz, ce monde merveilleux où la différence est la norme et grâce auquel nos trois Polynésiens se sont fait des amis. Ensemble, ils se battent tous les jours contre leur handicap, telle une armée, et leur arme secrète est la joie.