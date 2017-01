TNTV Reportages : Honuhere, la tortue marine mal aimée

Comment s’est passée la prise de contact avec les personnes interviewées ?

"En général, les personnes ont accepté de répondre aux questions. Car les Polynésiens prennent de plus en plus conscience qu’il faut préserver les tortues marines. J’ai rencontré à Moorea un pêcheur qui pratiquait auparavant le braconnage des tortues marines. Le visage caché, il avoue regretter ses actes et raconte son histoire. C’est certainement l’interview qui a été la plus difficile à planifier mais paradoxalement ce pêcheur s’est beaucoup confié. J’ai aussi rencontré d’autres personnes, des écoliers, des membres d’associations de protection de l’environnement, des douaniers et des cliniciens."



Quel est votre ressenti ?

"J’avais déjà conscience qu’il faut préserver les tortues marines. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Grace à ce magazine, je me rends compte qu’il faut différencier la consommation occasionnelle de certaines populations au braconnage intensif et à but uniquement lucratif. En marge de la pêche, il faut également souligner que nous sommes responsables de la détérioration de son milieu naturel par la pollution et notre impact sur le réchauffement climatique. Je suis admirative des personnes que j’ai rencontrées et qui œuvrent au quotidien pour la protection de cette espèce."