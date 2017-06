TAIARO premier atoll des réserves françaises de l’UNESCO

Documentaire d’Axel T. LICHTLE



Situé à 60 nautiques de Aratika, Taiaro fait partie des 7 atolls qui composent la commune de Fakarava aux Tuamotu.



En 1977, Taiaro a été inclus dans le réseau des réserves de biosphère. Il a été le premier atoll au monde à rejoindre le réseau MAB (Man And Biosphere) qui a été lancé au début des années 1970 et qui est internationalement reconnu.



En 2012, une mission menée par la Direction de l’Environnement de Polynésie française débarque à Taiaro. Composée de scientifiques, la mission a pour objectif de réaliser les inventaires de faune et de flore terrestres de l’atoll.