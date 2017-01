Synapson sous les sunlights du Hélios

Rédaction Web avec Sophie Guébel

Depuis plusieurs années, fort de leur succès, Synapson enchaine les tubes comme "All in you" ou encore "Djon maia mai" le titre qui les a propulsé sur la scène internationale.Le duo, moins connu à l'époque, était déjà venu à Tahiti il y a un peu plus de deux ans. Ils livrent leurs impressions. "Nous sommes très heureux de retrouver les copains que nous avions laissé ici, lors de notre précédent séjour."De provenance de Nouvelle-Calédonie ou le groupe s'est produit, deux soirées, Synapson est pressé de fouler de nouveau la scène polynésienne. "On avait hâte de revenir, nous étions étonné par le fait que les Polynésiens étaient réactifs à nos morceaux alors que notre album "Convergence" n'était pas encore sorti. Les titres n'étaient pas encore populaire. Avoir la reconnaissance du public alors que nous étions loin de chez nous, cela nous a surpris."Concernant le set qu'il proposeront au public à l'Hélios, Synapson compte bien offrir des nouvelles maquettes en exclu, mais surtout, "Ce sera une belle fête. On va tout donner". Ce sera aussi l'occasion de tester en live quelques morceaux extraits du dernier album qu'ils sont en train de concocter.Quant à venir jouer au bout du monde, "On est ravi. hier, nous étions à Nouméa, avant Noël, à La Réunion. C'est génial. En plus on se rend compte que la France s'étend outre l'hexagone, franchement on est ravi de revenir." Sivous voulez en savoir plus sur Synapson, sachez que le duo sera l'invité de notre journal télévisé du jeudi 19 janvier.