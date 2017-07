Suspecté de tentative de corruption de mineures, un DJ écroué

J-B. C.

Le disc-jockey a été présenté à un juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue à la gendarmerie. Il est soupçonné d’avoir fait des propositions sexuelles à des mineures mais aussi de détenir des images pédopornographiques.Le mis en cause avait déjà été condamné en décembre 2015 à deux mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende pour « tentative de corruption de mineur ».Après avoir été mis en examen, ce jeudi, il a été présenté au juge des libertés et de la détention qui a décidé de son placement provisoire à Nuutania pour la suite de l’enquête.