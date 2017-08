Sur les traces de Jack London dans le Pacifique sud

Cette exposition propose de revivre le voyage effectué par l'écrivain et son épouse sur son voilier, le Snark, à travers les îles du Pacifque Sud, entre 1907 et 1909. Outre les nombreux clichés pris par Jack London en Polynésie, des objets comme un tiki des îles Marquises seront exposés.



S’articulant autour des différents archipels traversés (Hawaï, les îles Marquises, Tahiti, Fidji, Samoa, Vanuatu et les îles Salomon), et d'une sélection d’œuvres d’art océanien issue des collections de grands musées et d'objets rapportés par Jack London lui-même, cette exposition fera découvrir au public des cultures aux antipodes de la leur.



En 1907, Jack London, son épouse Charmian et un équipage d’amateurs, embarquent à Oakland, Californie, à bord du Snark, un voilier de 17,5 mètres spécialement conçu pour cette aventure. Un voyage de sept ans autour du monde. Marin dans l’âme depuis ses jeunes années, vécues auprès des pirates de la Baie de San Francisco ou des chasseurs de phoques en mer de Béring, Jack London entend avec le Snark marcher sur les traces de ses grands héros littéraires : Robert Louis Stevenson et Herman Melville.