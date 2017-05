Supposé trafic d’ice : la fille de Mercedes Dubaquier remise en liberté

J-B. C.

La jeune femme, qui a fêté il y a peu son 23 éme anniversaire à la maison d’arrêt de Faa’a, est "soulagée" et va désormais se "ressourcer en famille", selon son avocat Me Benoit Bouyssié."Je suis très heureux que cette demande ait abouti parce que la détention est toujours une épreuve et une épreuve terrible, en particulier, quand on conteste son implication, ce qui est le cas de ma cliente", a-t-il déclaré à TNTV.Si l’avocat n’a pas souhaité s’exprimer sur le fond du dossier, il considère que celui-ci comportait un "certain nombre d’invraisemblances" qui ont aujourd'hui été "dissipées " : "Dans ces conditions, le juge –d’instruction, Ndlr- a lui-même estimé possible de libérer ma cliente".Au sujet d’un éventuel procès à venir, Me Bouyssié indique qu’il mettra "tout en œuvre pour essayer de faire comprendre aux magistrats (….) que, parfois, la vérité n’est pas vraisemblable".Sa cliente avait été mise en examen, le 31 mars dernier, pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de fonds, avant d’être placée en détention provisoire. Tout comme sa mère et son beau-père suspectés d’être à la tête du réseau. Le couple reste, lui, écroué à Nuutania.Depuis le début de l’affaire, une demi-douzaine de personnes a été placée en détention provisoire dont deux individus, le week-end dernier, suspectés d’avoir joué les revendeurs de méthamphétamine. Les investigations sont donc encore loin d’être closes.