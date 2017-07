Super Aito 2017 : 111 rameurs engagés

Cette année, 111 rameurs tenteront de succéder à Tuteari’i Hoatua, vainqueur de l’édition précédente devant le favori Kévin Céran Jérusalémy. Dans la liste des sportifs engagés : 79 open men, 22 masters, 10 Juniors, et 7 rameurs étrangers venus de Nouvelle-Zélande, Nouvelle Calédonie, Rapanui et Hawaii, et 5 îliens issus des Marquises, de Raiatea et de Moorea.Les compteurs repartent à zéro avec la mise en place d’un nouveau parcours en deux étapes que certains rameurs jugent "incomplet" ou "dangereux". Quoi qu’il en soit, le départ sera lancé à 9h pour la première étape de 9 700 m et à 13h30 pour la deuxième étape de 27 000 m.La compétition sera retransmise en exclusivité sur les pages Facebook de Radio 1, Netfenua et TBS5.

Rédaction web avec Sports Tahiti