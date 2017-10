Suivez la Nouvelle Star avec Eto sur TNTV !

L’émission musicale fait peau neuve pour la treizième saison. L’animation du show passe entre les mains de la chanteuse Shym. Elle sera entourée d’un jury inédit : la directrice artistique Nathalie Noennec, l’auteur-compositeur Benjamin Biolay, la chanteuse canadienne Cœur de pirate et le producteur Dany Synthé.



Autres changements de cette nouvelle saison : les candidats sont présélectionnés par la production. Ils ne seront que 300 à se produire devant le jury à Marseille, Bordeaux, Lyon et Paris. Ils ne chanteront plus a cappella mais au micro, accompagnées d’un instrument, joué par les candidats eux-mêmes ou par un musicien.