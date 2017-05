Stay Focus : place au paddle avec Keoni Sulpice

Christian Wang Sang

Magazine présenté parCette semaine, on repart en salle pour un nouveau mouvement : presse fessier une jambe. Un mouvement complexe donc suivez bien les conseils du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti . Cette semaine : " Opération à la cheville : que dois-je faire comme sport?".Direction les jardins de Paofai pour une séance sportive en en plein air. Cette semaine, dans la rubrique Stay Outdoor, le coach présente l'extension fessier debout.Agé de 13 ans, Keoni Sulpice pratique le paddle depuis 4 ans. Il a déjà participé à de nombreuses compétitions de stand up paddle dont la Air France Paddle Festival. Une véritable graine de champion et la preuve que le talent n'a pas d'âge. Pourquoi le paddle ? D'où tire-t-il sa motivation ?Christian Wang Sang vous démontre que la cuisine peut être saine et délicieuse avec un dessert : le smoothie exotique.