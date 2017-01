Stay Focus avec Stéphane Matke

Depuis le 9 janvier 2017,c'est tous les lundis à 17h35 sur TNTV.Cette semaine, Christian Wang Sang vous propose les rubriques suivantes :Snatch Kettlebell, un mouvement qui vous fera travailler les membres supérieurs. Prenez la bonne posture et suivez les conseils du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti et cette semaine, notre coach répond à la question de Arii Nihei Teumere : "Comment avoir une alimentation équilibrée avec un portefauille très restreint car je sui étudiante?".Cette semaine, le mouvement d'extérieur choisi par le coach est le Switch grimpeur, une version revisitée du grimpeur.l'invité people de la semaine est Stéphane Matke, un nom bien connu dans l'univers du bodybui lding du Fenua.Découvrez la recette healthy des biscuits aux pommes et amandes !