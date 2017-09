Stay Focus avec Stéphane Matke, bodybuiler

Christian Wang Sang vous prépare un programme santé d’enfer : des exercices en salle et à l’extérieur, l’interview People de la semaine, la question Facebook et la recette healthy. Restés concentrés !Nous partons pour la salle de remise en forme avec le mouvement : le Snatch Kettlebell ou snatch altère. Suivez les consignes du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti et cette semaine, notre coach répond à la question de Arii Nihei :"Comment avoir une alimentation équilibrée avec un portefeuille très restreint car je suis étudiante?".Nous quittons la salle pour les jardins de Paofai. Cette semaine, Christian nous propose une variation du grimpeur : le switch grimpeur.Direction la salle où Stéphane Matke notre people de la semaine nous a donné rendez-vous. Depuis très jeune, Stéphane a toujours fait du sport. Aujourd'hui, il pratique de la musculation par passion.