Stay Focus avec Kuaoleni Mercier

Magazine présenté par Christian Wang Sang.A partir du 9 janvier, Stay Focus prend la case horaire du lundi à 17h35.Un nouvel horaire mais toujours le même concept : faire du sport régulièrement et adopter de bonnes habitudes alimentaires.Tout est dit, il ne vous reste plus qu'à rester concentré !Fente overhead, un mouvement technique qui fait travailler les jambes, le gainage, et les épaules. Prenez la bonne posture et suivez les conseils du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti et cette semaine, notre coach répond à la question de Tau Pua : "Pourquoi n'est-il pas bon de manger ou boire des produits alimentaires pendant le sport?".On reprend le sport mais cette fois-ci en extérieur. Au programme : la fente bulgare qui fait travailler les jambes.