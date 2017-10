Stay Focus avec Cédric Wane

Au programme de cette semaine :Rendez-vous dans la salle de remise en forme avec un nouveau geste qui va vous faire travailler les abdos et la sangle abdominale : la roulette barre. Suivez les conseils du coach pour réaliser correctement le mouvement.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti . Cette semaine, Tehau Sparta demande : " Aurais-tu un entraînement rapide et simple pour pouvoir perdre du poids ?". Christian Wang Sang a quelques idées."Direction les jardins de Paofai pour une séance sportive en en plein air. Cette semaine, dans la rubrique Stay Outdoor, le coach présente la marche du croco. Un mouvement simple auquel on peut rajouter plusieurs variantes.Stay Focus accueille un grand sportif connu dans le domaine du marathon, de la course à pied et du vélo : Cédric Wane. En 2016, il a remporté le championnat de Polynésie du 10 km ainsi que la 24ème édition des Foulées du Front de mer. Il a participé aux derniers Championnats du monde de Triathlon Xterra à Maui Hawaii pour terminer quatrième de la catégorie amateur 30 à 34 ans... Comment parvient-il à réaliser ses objectifs, et à surpasser ? D'où tire-t-il sa motivation ?Christian Wang Sang vous démontre chaque semaine que la cuisine peut être saine et délicieuse. Preuve en image avec le ahi poke, une recette qui nous vient de Hawaii.