Stay Focus : Tauhiro Yip, Champion de France de l'IFBB

Christian Wang Sang

Magazine présenté parCette semaine, on va travailler les abdos, les obliques et le gainage avec le Stand Up Twist Barre. Suivez bien les conseils du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti . Cette semaine : " Coach, comment as-tu fait pour perdre du poids ?".Direction les jardins de Paofai pour une séance sportive en en plein air. Cette semaine, dans la rubrique Stay Outdoor, le coach présente le Squat Touch Ground.Stay Focus accueille Tauhiro Yip, Champion de France de l'IFBB en moins de 90 kg. Il est considéré comme le maître en bodybuilding. Comment parvient-il à réaliser ses objectifs, et à surpasser ? D'où tire-t-il sa motivation ?Christian Wang Sang vous démontre que la cuisine peut être saine et délicieuse avec la recette du carpaccio de tofu.