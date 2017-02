Stay Focus : Luatessie Iorss, maman et adepte de sport

Christian Wang Sang

C'est repart pour une nouvelle séance de Stay Focus!Direction la salle de remise en forme où notre coach préféré nous présente un nouveau mouvement : le squat overhead. Vous connaissez déjà le squat. Découvrez sa déclinaison.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions, que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti . Cette semaine : " Y a t'il vraiment que les légumes et les fruits pour perdre du poids? ".Direction le parc Paofaipour une séance sportive en en plein air. Au programme : la chaise. On va faire chauffer les muscles.Jeune maman, Luatessie Iorss n'a rien à envier aux mannequins sur les magazines. Elle prouve au quotidien que la motivation, la volonté et la persévérance sont les facteurs qui permettent d'atteindre nos objectifs.Christian Wang Sang vous démontre qu'un dessert peut être healthy : la salade exotique