Stay Focus : Kevin Richmond, Mister Tahiti 2017

Christian Wang Sang

Magazine présenté parRendez-vous dans la salle de remise en forme avec un nouveau geste, qui va vous faire travailler les bras. Curl Biceps est un mouvement basique mais il faut bien suivre les conseils du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti . Cette semaine : "130 kg : Perdre du poids! sport ou alimentation?". Christian Wang Sang a quelques idées."Direction les jardins de Paofai où vous allez travailler le cardio. Découvrez le mouvement de la semaine : Le Hoover grimpeur, une variante du gainage.Cette semaine, nous avons la chance d'accueillir l'ambassadeur tahitien : Kevin Richmond. Agé de 27 ans, en plus d'avoir beaucoup de charme est aussi un grand sportif. Au quotidien, il pratique la musculation et la danse tahitienne. Qu'est-ce qui le motive ? Réponse avec Stay FocusChristian Wang Sang vous démontre que la cuisine peut être saine et délicieuse avec la recette du poulet à l'ananas. Faites-vous plaisir sans culpabiliser!