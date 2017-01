Stay Focus : Eric Liao, athlète et coach

Christian Wang Sang

Magazine présenté parDécouvrez le programme de la semaine :nous nous rendons dans une salle de remise en forme pour vous présenter le thruster. Le dos droit, les abdos serrés, suivez les conseils du coach.Dans cette rubrique, le coach répond aux questions que vous lui posez sur la page facebook STAY FOCUS Tahiti . Cette semaine, Pascale Chie Chin demande : " A quand des protéines végétales dans nos repas ?".Direction le parc Paofaipour une séance sportive en en plein air. Cette semaine, le coach présente le crunch abdos renversé. Avec ce mouvement, on travaille la sangle abdominale, le gainage, les épaules, les brasStay Focus accueille un personnalité connue dans la préparation physique et de la musculation : l'athlète et coach Eric Liao. Agé de 36 ans, Eric pratique la musculation depuis plusieurs années.Christian Wang Sang vous démontre chaque semaine que la cuisine peut être saine et délicieuse. Ce lundi, ce sera une protéine et un accompagnement : le veau à la patate douce.