Dans ce nouveau numéro estival de « Stars sous hypnose », Arthur et Messmer ont réuni des invités d'exception qui vont livrer un show incroyable, entre expériences singulières et grands fous rires, le tout fortement teinté d'émotion. Ainsi, Baptiste Giabiconi, Linda Hardy, Jarry, Christophe Beaugrand, Priscilla Betti, Alex Goude, Géraldine Lapalus, Cyril Féraud et Cartman ont accepté de se prêter au jeu et d'être hypnotisés par Messmer, le fascinateur. Au cours de la soirée, les téléspectateurs pourront notamment voir comment Jarry se comporte dans la peau du nouveau Président de la République, alors que Baptiste Giabiconi va se métamorphoser tour à tour en musicien mexicain ou créole. Déchaîné, Christophe Beaugrand va devenir le plus grand chef d'orchestre de tous les temps... Stars sous hypnose, le grand show, c’est le samedi 5 juillet à 21h15 sur TNTV.