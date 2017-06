Stage international de ‘Ori Tahiti : les danseuses sont passées devant le jury

Pour obtenir le précieux sésame qui ouvre la porte du niveau supérieur, il faut une note minimum de 13/20. L’objectif des danseuses est d’aller le plus loin possible. Et malgré l’exigence de la formation, certaines espèrent atteindre avec le temps le niveau 6, ultime et dernier niveau.

Selon Fabien Dinard, président du jury et directeur du conservatoire, plus de 70% des filles reviennent pour passer le niveau supérieur. « On voit qu’il y a plusieurs styles. On voit qu’il y a des lacunes, des manques et les stages au conservatoire vont servir à corriger ses petits défauts ».