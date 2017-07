"Sportez" vous bien avec le Challenge Va’a Entreprise

Rédaction Web avec Oriano Tefau Tauhiti Tauniua Mui San

C’est officiel, aujourd’hui, 13 équipages seront sur la ligne de départ. Quatre régates inter-entreprises seront organisées dans la période de Juillet à octobre pour des courses de 250 m au Motu Arue ou au tombeau du roi Pomare.Les entrainements commenceront dès lundi. Ce concept unique au fenua vise à la pratique d’une activité physique régulière mais pas seulement. Elle vise aussi à promouvoir le va'a, pour les non pratiquants et favorise la cohésion du personnel au sein des entreprises.Le matériel est mis à disposition des entreprises par le Col, soit six va'a des championnats du monde avec 36 rames. La santé en entreprise est devenue un enjeu important dans la société. Il était donc important de créer une charte entre les initiateurs de ce projet et les entreprises pour instaurer au sein des employés une alimentation plus saine et la pratique d’un sport.Pour André Vohi à l'origine de ce projet, le but est de pousser les salariés à faire du sport. "Le public visé, n'est pas celui des rameurs. On vise ceux qui ont besoin de faire du sport. On connaît tous les maux de la société, l'obésité, le stress, la pression. Contre cela, le sport, c'est la meilleure des thérapies. C'est notre objectif."