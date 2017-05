Sport, farniente et élection

Rédaction Web avec Thomas Chabrol

Affluence dès ce samedi matin dans les bureaux de vote de la mairie de Punaauia. En cause, outre le devoir de citoyen et l'avenir de la France... un long week-end. Et de ce fait les gens se sont précipités dès l'ouverture des bureaux afin de se débarrasser de cette tâche pour pouvoir attaquer le long week-end qui s'offrait à eux.C'est le cas pour Heimiti: "Je suis arrivé vers 6 heures du matin pour pouvoir vite voter, et ensuite profiter du week-end".Idem pour cette famille qui a préféré venir voter très tôt pour pouvoir passer le week-end à la presqu'île. "Mais nous allons tout de même suivre de près les résultats, car il en va tout de même de l'avenir de notre pays. C'est important."Sébastien, lui, est étonné par l'affluence devant les bureaux. "Il y a quinze jours, il n'y avait personne, mais là, c'est la surprise. On était décidé à venir voter tôt de façon à prendre le bateau après pour Moorea, mais vu le monde, je ne sais pas si on aura le temps de voter avant de prendre le bateau. D'autant qu'on a réservé le bateau et l'hébergement."Quant à Angelo, "Le sport d'abord. On verra en fin de journée pour aller voter, une fois la course de paddle terminée."