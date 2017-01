Sortie d'un recueil de légendes en langue polynésienne vernaculaire

Rédaction Web avec communiqué

Les légendes sont retranscrites en langue polynésienne vernaculaire : tahitien, mihiroa (paumotu) et marquisien, et accompagnées d’une adaptation en Français et en Anglais. Elles font également l’objet d’une présentation du narrateur, de commentaires notamment sur le contexte géographique, historique, prolongés par une interprétation symbolique.Ces éléments permettent d’éclairer le lecteur néophyte, qui pourra aussi trouver un dessin illustrant la naissance des plantes à partir du corps humain selon la genèse tahitienne. Un autre dessin permet de situer les éléments du marae, dont la description et la terminologie en tahitien sont rapportées par la tradition orale et citée par divers auteurs.Edité en Polynésie française à 2000 exemplaires, le recueil sera distribué gratuitement dans les écoles de Tahiti et des îles (600 exemplaires sont destinés à la Direction générale des enseignements et de l’éducation) et sera disponible dans les bibliothèques publiques.La tradition orale reste vivace. Ce livre la met en valeur et favorise la diffusion des langues, des croyances et des coutumes polynésiennes, qui composent notre patrimoine immatériel.