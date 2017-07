Solidarité : une cagnotte en ligne pour aider les proches d’un enfant malade

Rédaction Web

Jacob est actuellement hospitalisé en métropole où il est accompagné de son père. « C’est son deuxième séjour en milieu hospitalier en France. Il a rechuté récemment et est parti en urgence », explique le texte qui accompagne la cagnotte en ligne.La mère du jeune adolescent et le petit frère de celui-ci se trouvent, eux, au fenua. Leurs amis espèrent que les dons obtenus permettront à la famille d’être réunie.Les parents de Jacob « n'ont jamais rien demandé », soulignent les organisateurs de la collecte de fonds qui ajoutent : « ils sont gênés de voir que l'on peut penser à eux et qu'il y a un mouvement de solidarité ».Tout juste créée, la cagnotte en ligne ( https://www.lepotcommun.fr/pot/7wkedt7u ) comptabilise environ 36 000 francs de dons. Elle sera encore ouverte pendant 32 jours.