Soleil et foule au défilé de l’Autonomie

C’était ce jeudi les 33 ans du statut de l’autonomie accordée à la Polynésie Française en 1984. En ce début d’après-midi les autorités du pays, de l’Etat et la population se sont donc retrouvés avenue Pouvanaa a Oopa pour le traditionnel défilé du hiva vaevae du 29 juin.



Une cérémonie qui a débuté par la remise de la plus haute distinction du pays à cinq récipiendaires. Le président Edouard FRITCH a élevé au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui Sylvie DOUCET (directrice du CJA de Tautira), Maïka HEUEA, artiste chanteur bien connu du fenua, Patrick KLOSOWSKI (proviseur du lycée professionnel de Faa’a), le colonel Frédéric TOURNAY (directeur de la protection civile) et Philippe PAYRE qui commande le service militaire adapté en Polynésie.



Une foule nombreuse a ensuite assisté au défilé populaire du hiva vaevae. De nombreuses associations du fenua ont répondu présent pour célébrer cette fête de l’autonomie et 13 000 personnes ont ainsi défilé. Une fête qui doit se poursuivre dans la soirée de jeudi avec de multiples manifestations sur le front de mer, place Vaiete, Toata et les jardins de Paofai.