Sixième soirée du Heiva - Tahiti ia Ruru-tu noa dans la cour des grands

Quelques instants, To'ata doute : le groupe, vêtu de rouge, entre en scène, et ne semble pas bien nombreux. Mais soudain, ils sont autant de danseurs à déferler des tribunes, vêtus de jaune. Les rouges contre les jaunes : ce n'est pas l'île de Koh-Lanta, mais bien celle de Rurutu, où va se jouer une guerre sans merci. Les rouges crient famine et demandent aux jaunes de les accueillir sur leurs terres. Ils acceptent, mais les asservissent et les méprisent. La guerre éclate, et après la bataille, les chefs s'accordent enfin : ils ne se battront plus qu'au travers de la danse.Olivier Lenoir est partout : chef de groupe, chorégraphe et orero, il transmet son énergie à ses danseurs. Et peut compter sur le désormais célèbre couple du Ori Tahiti : il y a quelques jours, le Mister Tahiti 2008 Rainui Teriirere faisait le buzz sur notre page facebook, en demandant en mariage la sublime Onaku Ellis (dont nous vous proposions le portrait il y a un an ) devant toute sa troupe. Samedi, ils se sont tous les deux présentés dans le concours de danse individuelle. Et comme l'ensemble de leur groupe, ils ont séduit To'ata.