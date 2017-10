Six polynésiens distingués pour acte de courage et de dévouement

Il n’a pas non plus dormi cette nuit-là… Frédéric Poroi, est mécanicien à Ahonu. Il a lui aussi passé plusieurs heures à secourir Teanuanua, son voisin…l’une des victimes les plus gravement blessées lors de ces fortes pluies…

"C'est l'un de ses enfants qui est venu me chercher pour me dire que son père était bloqué sous sa maison", explique Frédéric. Il poursuit : "Arrivé sur les lieux, j'ai vu que la terre était rentrée dans sa maison. J'ai découpé la moitié de sa maison avec ma tronçonneuse, ce que je trouvais... et je me suis rendu compte qu'il était bloqué par une poutre et qu'un gros rocher l'empêchait de sortir. Il me disait : "Sors-moi de là, fais quelque chose! " .. J'ai essayé de faire de mon mieux et 2 ou 3 heures après il est sorti, et les pompiers sont arrivés".