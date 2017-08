Six hébergement polynésiens plébiscités par le magazine Vogue

Rédaction Web

"Eaux cristallines bleues, plages de sable blanc isolées et bungalows au-dessus de l'eau: Tahiti est le summum du rêve d'un voyageur en lune de miel", attaque en préambule le journaliste , qui poursuit, "Après tout, il y a une raison pour laquelle Bradley Cooper, Irina Shayk, Anderson Cooper, Andy Cohen, Allison Williams, Diane von Furstenberg, Tom Hanks, Oprah, Bruce Springsteen et les Obamas y ont tous séjournés au cours des derniers mois".Mais, reconnait-il, "Comme n'importe quel paradis sur terre, une visite dans cet archipel romantique du Pacifique Sud est souvent hors de prix". Toutefois, " il existe des hébergements qui offrent des prestations à hauteur des hôtels de luxe, à des prix plus abordables"."Quels sont ces joyaux cachés" s'interroge l'auteur? "Les pensions de famille ou les chambres d'hôtes" poursuit-il, répondant à sa question. Et d'expliquer: " Ces hébergements vont des logis de type dortoir aux bungalows sur la plage du genre de ceux que vous voyez sur les cartes postales."L'avantage qu'ils ont: "celui de vivre à la polynésienne et de savourer une cuisine locale." Et d'énumérer ces spots où le touriste pourra s'immerger dans la Tahitian way of life.Le Vanira Lodge, situé à Teahupo'o, les Relais de Joséphine à Rangiroa, le Manotel à Rurutu, le Moorea Beach Lodge, le Fare Pea Iti à Tahaa et l'Opoa Beach Hôtel à Raiatea. Tous ces hébergements font l'objet d'un descriptif, détaillant prestations, environnement et ce qu'il vous en coûtera pour une nuit, dans ces villégiatures de rêve.