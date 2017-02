Sinistrés : plusieurs familles reçoivent des bons d'aide en matériaux

(Communiqué de presse)

Le ministre a effectué une première opération de remise de bons à matériaux à Punaauia, laquelle devait concerner six familles de cette commune.Le ministre du Logement a ensuite effectué la même opération à Papeete, où là la remise de bons devait concerner trois familles. A Arue, la remise de bons était prévue pour huit familles, à Mahina, une des communes les plus touchées par les intempéries, quatorze familles devaient recevoir des bons d’aides en matériaux. Enfin, une cinquième et ultime visite était programmée, en fin de journée, pour deux familles, à Papenoo.Au total, Jean-Christophe Bouissou devait remettre des bons d’aides en matériaux à 33 familles qui ont été touchées par les intempéries. Le ministre du Logement et le Gouvernement ont souhaité en effet réagir rapidement pour l’apporter de l’aide aux familles affectées et les accompagner ainsi dans la reconstruction de leur habitation.