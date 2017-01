Sinistrés : où et comment déposer vos dons ?

Récolte de dons alimentaires et/ou vêtements via le CE de l'entreprise située à La Mission.Une cellule de crise est installée à la mairie et recense les sinistrés. Des dons ont déjà été recueillis. Vous pouvez contactez le standard de la mairie au : au 40 50 80 80 (demander les postes 450 et 451)Un point de récolte aux dons (vêtements, chaussures, denrées alimentaires, etc.) est disponible à l'hôtel de Ville de Punaauia dans la salle de mariages, située au rez-de-chaussée. Dans la mesure du possible, il est demandé de bien vouloir trier les vêtements, en séparant ceux pour enfants, hommes et femmes. La salle de mariages est ouverte de 7h30 à 15h30, en journée continue.L'Association te autaea'era'a no Mataiea, en partenariat avec la Mairie de Teva I Uta, fait un appel aux dons : alimentaire, vestimentaire, en mobilier... pour venir en aide aux personnes touchées par les intempéries. Vos dons seront à déposer à la salle omnisports de Nuutafaratea dès mardi 24 janvier à partir de 8 heuresLinge de maison, mobilier, électroménager... Vous pouvez déposer vos dons au service social communal à la mairie de Afareaitu du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi jusqu'à 14h30. Contact : 40.55.04.55- Via la délégation polynésienne à Paris. Contacts : marc.helias@delegation.gov.pf OU secdel@delegation.gov.pf- Via le site leetchi.com, en faisant un don à " Cagnotte Solidarité Tahiti ". Il sera reversé sur un compte à Tahiti qui sera ouvert pour transférer les fonds de cette cagnotte, et l'argent sera directement reversé aux familles pour les aidés à se reconstruire.