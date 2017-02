Sinistrés : la délégation de la Polynésie salue la mobilisation en métropole

(Communiqué de presse)

A Nantes Thérèse Tevaatua, présidente de l’association Tevaiora, et quatre autres associations, Tahiti here, Heirautini, Motuhoa et Oritahiti, ont rassemblé l’équivalent d’une cinquantaine de sac de vêtements suite à l’appel aux dons de la déléguée de la Polynésie française. Un bel élan de générosité que Caroline Tang a tenu à saluer en allant à leur rencontre. Ne pouvant se déplacer sur l’ensemble du territoire français où des milliers de collectes ont eu lieu, la déléguée a souhaité que ses remerciements s’adressent à tous ceux qui oeuvrent pour les sinistrés de Polynésie depuis quinze jours.La collecte de Nantes a été chargée à bord d’un fourgon loué par la Délégation et ramenée au 28 boulevard Saint Germain à Paris où elle sera confiée à la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. Les dons affluent à la Délégation. Cette semaine, un camion militaire en provenance de Bourges est attendu avec son chargement. Jeudi, trois palettes arriveront de Bordeaux.Caroline Tang a aussi rappelé que les recueils de vêtements prendraient fin le 15 février.Samedi, elle a retrouvé les associations nantaises et des étudiants avec lesquels elle a pu échanger sur leurs conditions de vie. Deux associations, Te vai no porinetia et Heirautini, se distinguent notamment en rendant visite aux patients polynésiens présents à Nantes pour une greffe de rein. La Déléguée a d’ailleurs rendu visite à l’un d’eux.A Angers, Caroline Tang a pu rencontrer Punamoe Roopinia, président de l’AEPF qui lui a confié des lots de vêtements et expliqué de surcroît que son association s’employait à favoriser l’intégration des étudiants venus du fenua en effectuant pour eux des démarches auprès de la CPAM et de la Caisse d’Allocation familiale afin de faciliter leur intégration.