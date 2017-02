Sinistrés : des aides pour l’achat de kits en équipement électro-ménager et de kits de literie

(Compte-rendu du conseil des ministres)

Sur proposition du ministre des Solidarités et de la santé, le Conseil des ministres a approuvé la création d’un dispositif permettant aux familles victimes des intempéries du 22 janvier, de bénéficier de mesures d’aide en nature portant notamment sur l’achat de kits en équipement électroménager (réfrigérateur, gazinière, lave-linge) et de kits de literie (matelas, drap, serviette).Ce nouveau dispositif vient en complément des mesures d’aides octroyées par la Caisse de Prévoyance Sociale et par la direction des Affaires sociales dont les agents sont mobilisés sur le terrain depuis près de 2 semaines.Pour rappel, les services sociaux de la direction des Affaires Sociales ont pour l’heure recensé près de 991 personnes touchées.