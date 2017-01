Sinistrés Polynésiens : un grand concert en février à Paris

Le but de cet échange était de convenir d’une synergie et notamment d’une date pour un grand concert donné en faveur des sinistrés. Au regard de l’urgence, ce spectacle devrait avoir lieu au tout début du mois de février, un samedi, de 14h à 18h, à la mairie du Ve arrondissement de Paris. Arrondissement qui abrite la Délégation de la Polynésie. La mairie a, d’ores et déjà, donné son accord.

L’ensemble de la recette de ce concert sera reversée par l’AEPF Paris chargée de la récolter, à la Croix Rouge de Tahiti. La Délégation assurera la logistique et prendra en charge les questions d’assurance et de sécurité.

Le prix de l’entrée sera fixé à 5 euros, mais ceux qui le souhaiteront pourront donner plus. Théo Sulpice réunira, pour sa part ; les artistes polynésiens vivant dans la région parisienne. Cette action vient en complément de la collecte de vêtement et de l’appel aux dons lancés ce lundi par la Délégation. Toutes les associations de métropole l’ont magnifiquement relayé. La mobilisation est totale dans toutes les régions françaises.

A Paris, les sacs de vêtements continuent d’être déposés à la boutique de la Délégation. La générosité est telle que des chèques au nom de la Croix Rouge ont été déposés également. Et ce, bien que le RIB de l’association caritative ait été largement diffusé (voir ci-après).

Michel Monvoisin, PDG d’Air Tahiti Nui, en mission à Paris, a salué l’initiative de la Délégation de la Polynésie française et confirmé que les sacs seraient bien acheminés très prochainement à Tahiti. Pour autant, et dans un souci d’organisation, la collecte prendra fin le 15 février.