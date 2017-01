Silence radio à Makatea

Rédaction web avec Sam Teinaore et Esther Parau-Cordette

La famille de Poerava vit à Makatea. Ce sont ses proches qui l'ont alertée. Depuis un mois, pas moyen de recevoir la radio sur l'île."C'est le seul moyen pour les habitants de Makatea notamment d'avoir des informations sur la météo, sur les liaisons maritimes, quand est-ce que les bateaux arrivent, c'est très important parce qu'ils sont éloignés. C'est important pour avoir les informations locales, régionales, nationales. C'est important parce que c'est le seul moyen d'ouverture au monde pour ces gens-là", explique la jeune femme.Poerava a tenté de trouver des réponses. Elle a contacté le maire, les stations radio et les autorités de l'État. "J'ai envoyé un mail, j'ai envoyé plusieurs mails à Polynésie 1ère, au haut-commissariat également, à la Dépêche... parce que je pense qu'il faut réparer cette injustice. C'est difficile d'être éloigné du monde et en plus on leur retire ce rien, pour nous, mais tellement précieux pour eux".Les émissions radio à Makatea sont émises en bande AM et non FM et selon nos informations, la décision de supprimer les émissions sur bande AM a été prise à Paris, sans que les référents en Polynésie en soient informés. À Makatea il n'y a pas d'internet, le réseau GSM est peu fiable, mais il y a tout de même la télévision."La radio est très importante même si la télé a fait un bon à Makatea", explique Julien Mai, maire de Makatea. "Ça nous arrive des fois d'avoir des blacks out : pas de vini, de fixe, d'internet... Nous a la mairie on a des moyens légaux et officiels (d'être informés, NDLR), mais (sans radio, NDLR) la population elle-même n'aura pas les mêmes informations, en même temps que nous (...) Il faudra déléguer des personnes pour informer les gens. C'est le cadre du service public qui me semble ne plus être assuré", estime le maire.L'île de Makatea compte actuellement moins d'une centaine d'habitants. Et la majorité soutiendrait la démarche de Poerava de rétablir les émissions radio sur l'île. Si rien n'est fait au plus vite elle n'exclut pas l'idée de déposer un recours au tribunal administratif de Papeete.