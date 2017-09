Signature d'une convention "classe défense et sécurité globale" pour favoriser l’insertion professionnelle

Rédaction Web avec communiqué

Cette convention, aux enjeux multiples, permettra aux jeunes de mieux connaître la vie et les missions militaires dans le Pacifique, de dynamiser le lien entre les armées et la nation, de promouvoir les différentes spécialités proposées au sein de la Marine nationale et de participer activement à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.Avec une vision plus éducative, l’enjeu pour le lycée de Taiarapu est de donner du sens à la scolarité autour d’un projet motivant et valorisant en découvrant les spécialités de la Marine nationale. L’objectif pour ces jeunes est également de comprendre et de partager les valeurs de la République, de prendre conscience de la puissance française dans le Pacifique et dans le Monde, favoriser l’insertion professionnelle, ainsi que de développer le sens de la citoyenneté.La mise en place de cette convention valorise l’image de l’établissement et la promotion du projet « Choisis ton cap » en sélectionnant, puis en assurant un suivi particularisé des lycéens volontaires vers leur première expérience professionnelle, en liaison avec la base navale de Papeete.