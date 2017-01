Signalement de cas de dermatite du surfeur

Depuis le 5 janvier 2017, le Bureau de veille sanitaire de la Direction de la santé a centralisé plusieurs signalements similaires. Depuis mi-décembre, des enfants et jeunes adultes ont consulté pour une éruption prurigineuse du thorax et de la racine des cuisses, sans fièvre. L’éruption survient dans les heures qui suivent une baignade en mer incluant souvent la pratique du surf. Les lésions sont présentes notamment sous les maillots de bain et les tee-shirts en lycra. L’évolution est favorable en quelques jours.



La zone de baignade la plus concernée va de la Pointe Vénus à l’embouchure de la Papenoo (zone des surfeurs), mais des cas ont également été décrits après des baignades à Arue, Punaauia et Moorea.



Ce phénomène est connu des surfeurs et des professionnels de santé : il est récurrent depuis plusieurs années à la même période (saison chaude et absence de pluie) et se manifeste de façon plus ou moins importante. Il se nomme "dermatite des surfeurs" ou "dermatite des baigneurs en mer". Il est également décrit ailleurs dans le monde.



Les 1ers symptômes apparaissent pendant la baignade sous la forme de picotements généralement ressentis au niveau du torse et l’aine. L’hypothèse la plus probable est que cette dermatite soit causée par les toxines d’un micro-organisme (larves de méduses ou d’anémones). Les fortes chaleurs favorisent sa multiplication. Le port de lycra ou maillot contribue à l’apparition des lésions par emprisonnement et frottement en maintenant les micro-organismes au contact de la peau.