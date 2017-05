SPORT

Shell Va'a remporte la Tahiti Nui Va'a 2017

Samedi 20 Mai 2017 à 12:20 | Lu 452 fois

VA'A - Shell va'a a remporté la troisième et dernière étape de la Tahiti Nui Va'a entre Tautira et Pirae. L'équipe remporte par la même occasion la 11 ème édition de cette course et sa sixième victoire au total, depuis la création de cette épreuve.



Shell a réalisé le grand chelem en s'adjugeant les trois étapes de l'épreuve. Shell Va'a s'est imposée dans cette troisième étape longue de 55 km avec un temps de 3h45'35" suivie par EDT Va'a avec un temps de 3h47'. Au classement général Shell termine premier, suivi de OPT et de EDT.

