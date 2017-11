Sept ans ferme pour avoir abusé de sa belle-fille mineure

J-B. C.

Le beau-père, qui comparaissait détenu, a reconnu l’avoir violée à au moins deux reprises bien que les faits aient été requalifiés en agressions sexuelles aggravées avec l’accord de la partie civile, ce qui explique que le dossier a été jugé par le tribunal correctionnel et non la cour d’assises.C’est la mère de l’adolescente qui avait révélé les faits après avoir surpris son conjoint avec la jeune fille. L’homme a également été condamné à verser 1,5 million de francs de dommages et intérêts à sa victime au titre du préjudice moral.Son nom sera en outre inscrit au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles.